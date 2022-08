Fantasmas se hacen presentes en las carreteras nacionales y así quedó captado el último caso

Los fantasmas y cuentos de espantos son muy comunes en Colombia, sobre todo cuando se trata del campo. Existen muchos mitos, por ejemplo, ‘La Patasola’ ‘El Sobrerero’, duendes, entre otros, que, según muchos ciudadanos, son reales y se han aparecido en las carreteras nacionales, en la oscuridad o a ciertas personas en específico.

Para muchos no es extraño que estás historias salgan a relucir, y ahora una de ellas ha quedado en plena cámara y se ha vuelto viral en redes sociales. La foto fue difundida por Camila Andrea Ruíz en el portal ‘Laboyanos’. En dicha imagen, se veía a una niña de más o menos 10 años, con el cabello negro en la cara, con un vestido rosado, amarrada a la parte trasera de un camión.

Según Camila, lo primero que ella sintió fue indignación, pues consideraba que no era la manera de llevar una niña, ya que era evidente que no llevaba lo más mínimo en seguridad y eran altas horas de la noche, casi las 12. En esto, Según Camila, luego de discutir la situación con su familia y amigos, llegando a un punto del camino con más luz, se percataron que la niña ya no estaba, lo que les generó pánico y decidieron frenar al señor del camión, le comentaron la situación y quedaron aún más sorprendidos con su respuesta.

Según lo que reveló el conductor, él no llevaba a ninguna niña y ya minutos antes, le había dicho exactamente lo mismo, así que lo que habían fotografiado, solo se trataría de un fantasma.

Muchos comentaron incrédulos de la situación, que no era una alma en pena, sino que probablemente eran demonios. Otros ni siquiera le dieron la oportunidad y simplemente no creían porque era una foto y no un video. Pero lo cierto es que otros, quienes también se dedican a recorrer las carreteras colombianas, aseguran que se ven muchas cosas, sobre todo, personas que no han logrado encontrar la paz.

Giovanny Ayala fue asustado por ‘La Patasola’

En una entrevista para el 2020, el cantante de música popular no dudó en contar su historia paranormal, pues según él, cuando tenía 15 años y estaba presentado servicio, empezó a escuchar cómo una mujer lloraba, así que él sacó el fusil y se dio cuenta de que, efectivamente, se trataba de un espanto que había perdido a su hijo.

Nadie la había contado sobre esa leyenda y no necesitó de más referencia que verla con sus propios ojos.