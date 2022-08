¿Se murió la tiktoker chilena que se hizo viral por bailar una canción de Tini?

Yasnady Henríquez es una joven chilena que se hizo viral en TikTok por hacer un trend de baile con una canción que se hizo muy popular en esta red social: ‘Miénteme’ de la argentina Tini en compañía de su compatriota María Becerra.

En el baile la chica aparece maquillándose y bailando esta canción que después de se volvió viral tanto por las vistas como por las veces que lo han compartido, pues muchos lo han utilizado para bailar y otros para reaccionar a su danza.

El video acumula más de 40 millones de reproducciones y más de 30.000 comentarios entre los que se destaca mayoritariamente los que la elogian por sus movimientos y su belleza, y quienes destacan que gracias a ella la canción se hizo más popular.

Sin embargo, su video ha sido robado por otras cuentas que se quieren colgar de la fama que ella obtuvo y también le han llegado muchas críticas, pues aseguran que todas esas reproducciones era lo que ella buscaba: llamar la atención.

La tiktoker que se hizo viral por bailar una canción de Tiny se alejó de las redes sociales ante tantas críticas

Yasnady continuó subiendo videos y debido a la fama que consiguió en esta plataforma por su baile, muchos le pedían más trends musicales; sin embargo, el último video que ella publicó fue en febrero del 2022 y desapareció.

Debido a que se ausentó de las redes sociales, comenzaron las especulaciones entre sus seguidores, que no sabían el porqué de su silencio y llegaron a decir que estaba muerta.

Pero la Tiktoker reapareció hace un mes con un video en el que resume todo lo que pensaron sus fanáticos por su ausencia: “Soy la del video de Tini y no buscaba seguidores, ni likes, solo bailabay disfrutaba, desaparecí y cada quien sacó sus propias conclusiones”.

La razón por la que se alejó la mujer fue por las constantes críticas que empezó a recibir por su peso, ya que se veía diferente en los siguientes videos que subió después de su hit viral.

“Basta con mi peso, no estoy gorda ni embarazada, estoy en mi peso normal y no bajaré porque no les gusta mi cuerpo, si bajó será por mí”, decía un comentario que ella mostró en su video.

La chica decidió volver debido a que muchos de sus seguidores le pedían que regresara: “así que no, no morí y estoy de vuelta para que explotemos TikTok juntos, así que a bailar juntos”.