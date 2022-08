Así son las espectaculares fotos de la boda secreta de María Fernanda Yepes

Ahora sí se conocieron más detalles de la boda de María Fernanda Yepes y Nicolás, y es que la actriz ha revelado algunas de las fotografías de la ceremonia de unión que parece sacada de un cuento de hadas.

En medio de un vestido en tonalidad perla y recubierto en las mangas es como la bella actriz María Fernanda Yepes ha dicho “Sí”. La boda se realizó el pasado 27 de abril y es hasta ahora que abre su corazón al público sobre la celebración para compartir un poco de su amor en pareja con todos.

“Quiero dar un agradecimiento muy especial a nuestras familias por su presencia, gracias por haber sido testigos y darnos su bendición. Los amamos infinito. A mis madrinas hermosas gracias por haber madrugado y viajar hasta la conchinchina un miércoles cualquiera a mitad de una semana laboral. A la hacienda La Sierra por haber sido el mejor escenario de encuentro para esta unión. No pudimos haber elegido un lugar con más magia y encanto”, escribió la actriz al pie de las publicaciones.

Y es que, en medio de la naturaleza propia de la sierra colombiana, sobre el extenso pasto y sentados sobre él cubiertos únicamente de paraguas la pareja reiteró su amor y compromiso de vida ante sus familiares y amigos más cercanos.

“A mi compañero Nicolás Gracias por la paciencia y dejarme publicar estas fotos (casi me mata) odia las redes🤭 y la vida pública. También quiero darte las gracias por esta propuesta indecente de casarnos y unir nuestras vidas ante Dios, nuestra familia, cerró tusa e Instagram ja ja ja. (Espero no me mates) 😬🙏🏻”, continuó la actriz.

Los invitados lucieron ataviados en colores pasteles, en los que predominó el blanco, beige y otros tonos tierra. La mesa perfectamente decorada fue el punto final para el brindis y ofrendas, en medio de oraciones por la nueva pareja.

“A mis amigos del alma que están por ahí regados por el mundo y que no pudieron estar presentes…los llevamos en el corazón. Gracias montaña sagrada de cerro tusa por haber sido testigo de esta unión, te prometo nunca dejar de ser tu guardiana”.