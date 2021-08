Además de perder al hijo varón, poco se sabe de los días difíciles de la familia Legarda, de los que muy pocos sabían.

El nombre de esta familia era conocido por el talento de los tres hijos, María, Daniela y Fabio Legarda.

Los tres, creadores de contenido y cantantes emergentes, han dado de qué hablar por su presencia en redes, donde se han mostrado como una familia muy unida.

En Colombia, además, Fabio Legarda era muy conocido por ser novio de Luisa Fernanda W. Sin embargo, como todos saben, el joven murió trágicamente en 2019.

Luego de ello, sus hermanas se convirtieron en voceras de la familia y buscaron conservar el legado de su hermano.

Recientemente, Daniela Legarda anunció la publicación de un libro titulado Sin límites, donde cuenta varios momentos de su vida y su familia. Uno de ellos, fue cuando migraron a Estados Unidos.

En ese entonces, no sabían inglés ni tenían el dinero para vivir cómodamente.

“Cuando me mudé a Estados Unidos, mis papás, aunque estaban muy asustados y vinieron con lo poco que tenían, siempre me dijeron a mí y a mis hermanos que nos íbamos a mudar a la tierra de los sueños y que todos los días iba a ser como un día de Disney. Yo me imaginaba Estados Unidos como una película, y en realidad no fue para nada así. Vinimos una familia de inmigrantes que no sabíamos ni cómo saludar en inglés. Mis papás ahorraron lo poco que tenían para darnos la mejor vida en USA. Y nunca nos faltó nada gracias a Dios. Había días que mis papás no comían solo para asegurar que no nos faltara nada”, confesó en sus redes.