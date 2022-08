Actriz de Tu Voz Estéreo perdió la audición de su oído derecho por culpa del estrés

Alejandra Isaza es una modelo y actriz caleña que comenzó a darse a conocer por su participación en la serie del Canal Caracol Tu Voz Estéreo, en el que interpretaba a Ana, la mujer detrás de la consola que ayudaba a los locutores y a los oyentes en sus problemas.

Desde que se terminó el programa, la mujer ha hecho parte de campañas publicitarias, trabaja en su emprendimiento y ha hecho apariciones esporádicas en las pantallas, pero desde diciembre del año pasado su vida empezó a cambiar.

Isaza le contó a ‘Lo sé todo’ que el 17 de diciembre del 2021 estaba en un restaurante cuando de un momento a otro empezó a escuchar un pitico en el oído derecho; sin embargo, pensó que era aturdimiento.

Sin embargo, con el pasar del tiempo el pitido no se le quitaba y comenzó a sentir mareos y a perder el equilibrio, por lo que fue de inmediato al médico y allá le dijeron que tenía el oído derecho completamente perdido.

“El primer diagnóstico fue una hipoacusia neurosensorial idiopática, lo que quiere decir que es una sordera súbita, no se encuentra el por qué. Lo relacionan mucho con el estrés”, explicó la actriz.

El cambio de vida de Alejandra Isaza luego de perder la audición en su oído derecho

La caleña habló con el programa La Red Caracol sobre su situación y como la ha venido afrontando: “Yo me sentía como cuando las personas beben mucho y cuando quise ir al baño me caí, comencé a llorar desesperadamente y todo ese diciembre fue de mucha impotencia y cuestionándome de por qué me pasó eso a mí”.

Luego de muchos exámenes el diagnóstico final fue de pérdida total de su oído derecho, por lo que le tocó reacomodar su vida a su nueva condición; utiliza unos audífonos de alta tecnología que le permiten a su oído izquierdo trabajar por los dos.

“Por más de que tenga el audífono, si hay ruido en el entorno se me dificulta y comienzo a leer los labios de las personas, entonces termino a veces con dolor de cabeza, mi vida social cambió completamente, me toca tener cuidado en el uso de tacones para no perder el equilibrio, no puedo manejar por que no tengo reflejos”, contó Isaza.

La actriz finalizó diciendo que ella siempre había sido una mujer muy social, pero que a veces pasa por antipática porque no escucha a quienes la saludan: “paso por odiosa porque a veces me hablan por el lado derecho y no los escucho, pero no es porque yo quiera”.

La mujer se encuentra en un proceso de adaptación por lo que ha dejado de trabajar desde que le ocurrió la pérdida de su audición derecha: “son limitaciones que me estoy poniendo porque todavía no estoy firme con mi autoestima y mi seguridad para volver”.

“No me siento feliz por lo que me pasó porque quisiera seguir mi vida normal y escuchar, pero seguramente lo necesitaba vivir para ser la mujer que soy ahora, para poder aprender y valorar lo que tengo, además puedo llevar otro ritmo de vida porque vivía muy agitada, con mucho estrés y cumpliendo un cronograma, ahora si no puedo, pues no puedo”, finalizó Alejandra Isaza.