Yeferson Cossio confesó que no valió la pena haber estado con Aída Victoria Merlano

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más versátiles de internet, no solo porque su contenido en redes sociales es bastante variado, sino porque se dedica a explicar nuevas facetas de él como figura pública, como la misma música. Por eso mismo, ha estado en diferentes medios de comunicación dando entrevistas, en las que habló de su vida privada, entre esas cosas, su pequeña relación con Aída Victoria Merlano.

Lea también: A punta de Karol G: Así anda Carmen Villalobos

La vida amorosa de Yeferson estuvo en la boca de todo el mundo cuando se supo que había terminado su relación de años con Jenn Muriel y a los pocos días salieron videos de él en diferentes eventos con Aída Victoria acompañándolo. Obviamente, los comentarios no se hicieron esperar, así que muchos empezaron a rumorar un posible romance entre ellos.

Todo terminó confirmarse cuando se dieron un beso. Pero el amor duró bastante poco, porque a las semanas, Yeferson estaba de nuevo con Muriel. Ahora que no está ni con la una, ni con la otra, ha estado en diferentes medios de comunicación dando entrevistas sobre la nueva canción que estará lanzando. Su vida personal no podía quedar por fuera, sobre todo porque muchos sienten curiosidad de saber mucho más de sus relaciones amorosas.

Lea también: Natalia Ramirez reveló detalles inéditos de la producción de ‘Yo soy Betty, la fea’

Yeferson Cossio habló de Aída Victoria Merlano

El creador de contenido no pudo evitar el tema de Aída en plena entrevista, cuando estuvo promocionando su canción. Ante esto, Yeferson confesó

“Yo creo que es de lo único que me arrepiento en la vida. No era el momento, digamos que no era el momento (…) No me siento bien hablando de ella ni de ninguna persona con la que me haya metido (…) Todos somos diferentes, pero si ponemos en una balanza, lo que viví, lo que perdí, lo que yo creía que podía vivir, no valió la pena ni un 1%. A eso me refiero, no es que no lo haya disfrutado”

¿Aída Victoria se va a pronunciar? Probablemente, pues muchos aseguran que las declaraciones de Yeferson estuvieron bastante fuertes.