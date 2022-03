Aida Victoria Merlano responde: si o no miró a Yeferson Cossio con Jenn Muriel en pleno concierto en Medellin

Este fin de semana ha estado bastante movido la farándula nacional, pues varios de los famosos han estado en Medellin en el concierto de Greeicy Rendón y Mike Bahia, pues estaban invitados a presenciar dicho evento, en donde precisamente vimos a Lina Tejeiro grabando de forma muy disiente al mismo Andy Rivera, teniendo en cuenta que Aida, quien estaba acompañándola, le preguntó donde había estado en un momento de la noche en donde al parecer se había desaparecido.

Lea también: La dura crítica de Residente a Colombia en su nueva canción

Por supuesto muchos de los seguidores afirmaron que Lina estaba acompañando a Andy Rivera, pero no fue de lo único que se habló, pues Yeferson Cossio estuvo presente con su ex novia Jenn Muriel, o bueno, que al parecer ya de nuevo es su novia, mientras Aida estaba bastante cerca y en un momento dado, parece que Aida volteó a mirar a Yeferson, lo que generó varios comentarios respecto a la mirada.

Lea también: Yeferson Cossio publicó video sobre sus piernas rotas y cómo ha sido el proceso

Sin embargo, ella dejó claro que supo de la presencia de Yeferson porque se encontró con los escoltas “No, yo no vi a ese hombre de re ojo, es que no hubiese podido porque había un montón de gente en el medio, si hubiese querido hubiera tenido que estirarme. Si lo hubiese saludado no había raye porque él y yo no quedamos mal. En el momento en que el que yo tomé la decisión de frenar las cosas con él, él me entendió, porque era valido que yo no quisiera meterme en todo ese rollo y sobre todo porque yo me estaba llevando la peor parte, pero en todo caso, pero en todo caso entre el y yo las cosas no quedaron mal, si nos dejamos de seguir fue un consenso mutuo porque cuando las cosas se vuelven así de intensas no se puede tener la misma amistad, yo seguí con mi vida él siguió con su vida. Yo que iba a dejar de ir a un evento que me invitaron más de aun mes porque él iba a estar, él y yo nos queremos mucho, que las cosas no funcionaran es otro tema y ya esta” afirmó finalmente la influencer dejando el tema bastante claro.