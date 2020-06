Haciendo fitness, así le cambió la cola a Estefanía Borge en los últimos cinco años

View this post on Instagram

Todo cambio trae su Esfuerzo y las cosas buenas toman su Tiempo 🤍 . . En el 2013 arranqué con 25 kilos de más.. con un objetivo claro .. en el 2015 ya había logrado llegar a mi peso , en el 2017 fui transformando ese mismo peso en calidad , y ahora en el 2020 voy viendo como todo tiene sentido 👊 Un cuerpo sano y Fuerte con estructuras sólidas y sostenibles ✊ . . Y ahí vamos… QUE VIVAN LAS PESAS 🏋️‍♀️ Quien ha estado conmigo desde que arranqué mi proceso?? . . #Estefit #real #progressNotPerfection #lifestyle 🦋