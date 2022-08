3 caídas épicas de presentadoras colombianas en televisión nacional

Es normal que en los programas en vivo se presenten varias situaciones incómodas o inesperadas, sobre todo a las mujeres, quienes suelen tener tacones, vestidos, o pantalones que les juegan una mala pasada. Por eso, hoy se recopilaron algunas de las caídas más graciosas de presentadoras que ha tenido la televisión colombiana.

Lea también: ¿Se los pondría?, los “pantalones cortos” que parecen más una tanga, causan polémica

Carolina Cruz

La presentadora, que ha estado varios años al frente de una cámara, no solo como presentadora, sino también como modelo, ha protagonizado un gracioso momento en plena televisión nacional, cuando estaba en su programa ‘Día a Día’. Junto a los invitados, se encontraba jugando el famoso ‘juego de las sillas musicales’, el cual consiste en ir caminando al rededor de las sillas y lograr sentarse cuando la música se detenga. En eso, cuando estaban en la última ronda, uno de los invitados, le hizo la maldad de quitarle la silla cuando ella se disponía a sentarse, lo cual generó que se cayera de cola. Afortunadamente, el golpe no fue muy duro.

Melissa Martínez

En el 2016, cuando la presentadora deportiva se encontraba en una caravana en un homenaje a Nairo Quintana. En el momento en el que entraron al aire, la caravana se encontraba quieta. Sin embargo, cuando se puso en movimiento, la presentadora no logro mantenerse en equilibrio y se cayó. Lo más gracioso fue que ni su compañero ni Nairo se inmutaron por ayudarla a parar, hasta que ella misma lo hizo muy risueña y riéndose de la situación.

Cuando te vas de culo y a tus compañeros les importa un culo. 😅😅 pic.twitter.com/tnRjkjh6Hh — Iván Marín (@IvanMarinSoyYo) September 18, 2016

Lea también: Yeferson Cossio confesó que no valió la pena haber estado con Aída Victoria Merlano

Milena López

Podría ser la caída más graciosa y recordada de la televisión colombiana. Todo sucedió en el programa ‘Muy Buenos Días’, cuando la presentadora estaba sentada de espaldas, pues uno de los personajes del programa se encontraba en ‘el balcón’. En eso, ella trató de darse la vuelta por el sillón, lo que hizo que ella cayera de espaldas, dejando sus pies literalmente en la mesa del programa y su cabeza en el piso. Afortunadamente, no pasó nada grave, pero fue tan gracioso que ni Laura Acuña ni Sara Uribe, pudieron seguir con el programa normal.