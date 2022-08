“Rosalía no es ejemplo para una niña de su edad”, usuarios arremeten contra Salomé por sus bailes

El futbolista colombiano James Rodríguez junto a su exesposa Daniela Ospina tuvieron una hija llamada Salomé quien actualmente se roba el show en las redes sociales cuando publica videos relacionados con su verdadera pasión: bailar. Los videos, en más de una ocasión han generado reacciones. Pero, más de un internauta aprovecha el despliegue para hacer ácidos comentarios sobre lo que opinan de la menor.

Precisamente, en su más reciente publicación, Salomé aparece bailando a ritmo de una de las canciones más populares de la española Rosalía. Durante el video, la niña hace caras, mueve sus caderas, brazos y demás respondiendo a los inusuales ritmos de la cantante que ha logrado cautivar los corazones de los más fanáticos de los ritmos urbanos.

Aunque Salomé, normalmente suele demostrar que es totalmente talentosa, en esta ocasión las reacciones y comentarios negativos no se hicieron esperar. Pues, más de un internauta criticó que la menor de edad bailara las canciones de Rosalía por considerarla un mal ejemplo para la niña. Recordemos que, la letra de la canción que bailaba la hija del futbolista dice frases como: “Yo no soy y ni vi’a ser tu bizcochito, Pero tengo to’ lo que tiene delito, Que me pongan en el sol, que me derrito, El mal de ojo que me manden me lo quito”.

Los comentarios, también invitaban a James y a Daniela a revisar el tipo de contenido que la menor publicaba en redes sociales. Lo que, a su vez, generó un debate sobre las tendencias que se ven en las plataformas digitales. Por supuesto, otros defendieron a la menor y argumentaron que es una mujer llena de talento.