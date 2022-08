De Colombia a Marvel: la tradicional canción que sonará en la nueva serie ‘She Hulk’

Serie She Hulk

Discos Fuentes, una de las empresas discográficas más antiguas de Colombia y América Latina desde 1934, anunció a través de su cuenta en Twitter que la canción ‘Porro Bonito’ interpretada por el maestro Lucho Bermúdez, sonará en la serie ‘She Hulk’ que se estrena este jueves 18 de agosto.

“‘Porro Bonito’ de nuestra casa Discos Fuentes, hará parte de la nueva serie del universo Marvel #SheHulk. Mañana gran estreno. ¿La quieren ver?”.

En el video que fue compartido por la compañía, se puede apreciar el momento en que ambos superhéroes están en una playa trabajando su poder que es la fuerza y en un momento de relajación, ‘Hulk’ prepara un trago y le dice: “nosotros podemos beber tanto que no podemos emborracharnos”.

Es en esa escena en que se escucha de fondo la canción interpretada con clarinete, percusión y la gucharaca, además de la inconfundible voz de Bermúdez. Uno de los artistas más importantes de la música popular colombiana del siglo XX.

Esta tradicional canción que también suena en los hogares colombianos en época decembrina, también ha sido interpretada por la cantante, Adriana Lucía.

“Que me toquen un porro sabanero. Que me toquen un porro es lo que quiero. Qué tiene este porro. Qué tiene su música. Que cuando lo oigo. Me dan ganas de bailar”, dice algunas estrofas.

Esta noticia ha sido tomada con sorpresa y alegría en redes sociales: “#SheHulk ¡lo que tiene es sabor latino es las venas oiga!”. “Al ritmo de #SheFuentes para ver a #SheHulk”. “¡Que bonito es ver esto!”, han sido algunos de los comentarios.

¿De qué trata la serie?

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), tras el estreno de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, los fans ahora podrán disfrutar de la nueva serie “¡She-Hulk: Defensora de Héroes”.

La entrega sigue a Jennifer Walters (Tatiana Maslany), una abogada soltera de 30 años cuyo mayor deseo es triunfar en su profesión. Pero hay un “pequeño” detalle: está relacionada con Bruce Banner (Mark Ruffalo), también conocido como el Increíble Hulk.

“Ahora, debe hacer malabarismos con su carrera como experta en casos legales sobrehumanos y con su propia versión súper poderosa de dos metros de altura”, reseña Disney Latinoamérica en su página web.

Lanzada y transmitida exclusivamente en esta plataforma de streaming, la serie She-Hulk estará disponible a partir de este 17 de agosto.