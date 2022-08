Sara Corrales desmintió supuesto acoso de Pablo Montero

Recientemente la actriz colombiana Sara Corrales ha desmentido los rumores de supuesto acoso que surgieron tras una escena con el actor y cantante mexicano Pablo Montero, todo enmarcado en la serie ‘El Último Rey’.

“Ay no, qué mentira, fue todo lo contrario, yo comenté que Pablo estaba algo nervioso para las escenas y a mí me tocó decirle ‘oye relájate… Si la escena dice que me tienes que besar, bésame. Si la escena dice que me tienes que agarrar la pierna, agárramela”, señaló la actriz Sara Corrales, quien interpreta a Patricia Rivera en la serie, al programa de Primera mano.

Sara agregó que lo más importante era cumplir con cada una de las exigencias del director de la trama y que con el profesionalismo que tiene cada uno simplemente hicieron todo lo posible. “Lo que queríamos es que saliera un buen material, unas buenas escenas y que hiciéramos lo que el director nos estaba pidiendo. Entonces eso es ‘mentirita’”, explicó.

Luego Pablo Montero salió al paso y también dio su versión de los hechos, que es la misma que la de la actriz Sara Corrales, y recordó cómo fue el momento de la polémica escena íntima.

“Se hace la escena como tiene que ser, las escenas que hice con Sara Corrales esas sí están tremendas, nunca había hecho yo unas escenas así. ‘Bájate más, Bájate más’’ me decía el director, y yo le decía ‘Pero si ya estoy ahí’. Y yo estaba nervioso y Sara me dijo ‘Tú agárrame las pompis y haz lo que tú quieras’. Muy guapa, muy buena actriz de Colombia”, dijo Pablo Montero en una entrevista.

Tiempo antes se había señalado al mexicano de supuestamente haber querido besarla a la fuerza al llegar ebrio a una de las grabaciones, sin embargo, el intérprete de ‘Gata Salvaje’ dijo que el productor Juan Osorio ya lo había desmiento, y aseguró que él es mucho más que respetuoso con las mujeres.