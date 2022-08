“Mitomana”: Examigo de Yina Calderón respondió a los ataques de la creadora de contenido

Yina Calderón, aparte de ser una creadora de contenido muy reconocida en el país, también lo es por la cantidad de amigos que tiene, pues se puede decir que es una mujer bastante social. Muchos seguidores habían notado que uno de los pocos frecuentes era Will García, quien la acompañaba prácticamente a todo evento que tenía. Sin embargo, eso ya no va más porque, según lo que reveló la misma Yina, Will es un mal amigo y prefirió otras amistades.

Yina Calderón se ha destacado por no callarse nada de lo que piensa, por eso no es extraño que haya hecho estas declaraciones. En medio de un video, Yina aseguró que ya no era amiga de Will porque no le gustaban las personas hipócritas y “lambonas”, en donde, en un día hablaban mal y otro bien, de una persona.

Sin embargo, las cosas no se quedaron ahí, pues Will decidió también responder por medio de unos videos asegurando que lo que Yina decía, era mentira, pues él conocía a ‘Epa Colombia’ desde hace ya un buen tiempo y el subir una foto una historia con ella, no lo hacía mal amigo.

Añadió también que gracias a él, a su hermana y otra prima, Yina se había beneficiado y había recibido plata, así que le parecía injusto que ahora estuviera diciendo eso, cuando al final, él siempre fue muy leal.

Pero no solo eso, de hecho también afirmó que Yina era una mujer mitómana y que precisamente por eso, ya nadie la quería ni le creía:

“Aquí la única que habla mal de todo el mundo es ella. Por ser mitómana, nadie la quiere, tiene un problema bastante fuerte con hablar mentiras y hablar lo que no es a costa de quedar bien para nunca aceptar sus errores. Que Dios la bendiga y le llene de amor su corazón”

Afirmó, finalmente, Will. Probablemente la pelea no termine allí.