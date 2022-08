Margarita Rosa de Francisco se quejó por la “macheteada” que le hicieron a ‘Café con Aroma de Mujer’

Margarita Rosa De Francisco, a pesar de no estar muy vigente actualmente en la pantalla chica del país, si lo hace a través de las redes sociales, pues es una de las famosas que más ha participado con su opinión respecto a temas políticos y de agenda nacional, lo que no suele gustarle a muchos de sus seguidores.

RCN tomó la decisión de transmitir de nuevo una de las novelas que la posicionó como una de las mejores actrices del país ‘Café con Aroma de Mujer’, novela en la que es protagonista al lado de Guy Ecker. Dicha novela no solo la posicionó a ella, sino que la misma producción se volvió un clásico nacional.

En el 2021 lanzaron un remake de la novela, pero lo cierto es que no tuvo mucha acogida por el público, no porque las actuaciones en dicha producción no hayan sido buenas, sino porque los fanáticos suelen quedarse con la versión original, sobre todo de novelas tan emblemáticas como estas.

El 15 de agosto se volvió a poner al aire la versión original con la participación de Margarita Rosa De Francisco, y lo que muchos creyeron, le traería alegría a la actriz, terminó siendo tema de disgusto, pues compartió en sus redes sociales:

“Lástima que estén editando tan macheteramente a ‘Café con Aroma de mujer’. Ojalá la dejaran quieta.” afirmó la actriz etiquetando directamente al canal.

Dicho trino levantó más comentarios en sus seguidores “Si, cortaron varias partes, y la verdad es que ya a la gente no le ha gustado mucho ver de nuevo Café, tienes que ganarte el cariño de la gente otra vez, es un error para los artistas reaccionar de manera agresiva, sobretodo meterse en temas políticos. Ánimo, puedes hacerlo”

Muchos no están de acuerdo con que Margarita haga tan pública su posición política

Así Luce ahora Margarita Rosa de Francisco, 29 años después de protagonizar ‘Café con Aroma de Mujer’

La mujer protagonizó esta novela a sus 27 años y ahora a sus 56, sigue luciendo bella, aunque siempre hay diferencias desde 1993 hasta 2022.