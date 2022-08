¿Lo amenazaron?, Yeferson Cossio reveló el verdadero motivo del por qué tiene escoltas

Yeferson Cossio ha tenido un auge impresionante desde el 2020, cuando creaba contenido en plena pandemia, sobre todo de bromas con su familia. A partir de ahí Cossio no ha dejado de ser un personaje polémico y tema para hablar. Debido a esa misma fama, hay unos seguidores que lo quieren y lo respetan y otros que definitivamente no lo pueden ni ver. Por eso mismo, Yeferson reveló cuál fue el motivo que lo llevó a tener escoltas.

Hace un año, Yeferson fue tendencia casi que mundial por el reto que hizo al lado de su cuñado Jhoan, pues tenían el slogan de ‘Si a todo’ que, como su nombre lo dice, tenían que aceptar cualquier reto que el otro le impusiera. En eso, uno de los retos fue ponerse implantes mamarios, al que Jhoan terminó perdiendo, pero que al final, Yeferson se unió.

Muchos criticaron a los dos creadores de contenido porque ‘esa plata se hubiera podido gastar ayudando a los más pobres’, ‘solamente querían llamar la atención’, ‘querían ganar dinero no más’ entre otras cosas. Para nadie es un secreto que la cantidad que suma Yeferson Cossio no es cualquier ‘cosita’, pues, según él, ha logrado todos los lujos que tiene con publicidad, videos e inversiones externas.

Por eso mismo, muchos, cuando lo ven por la calle, tratan de acercarse a él y no todas las experiencias han sido buenas. En medio de una entrevista que Yeferson dio para Tropicana, reveló cuál fue el motivo de empezar a llevar escoltas:

“Yo no soy capaz de decir que no cuando me piden una foto. Uno generalmente va de afán, pero uno está aquí gracias a la gente, entonces yo puedo llevar todo el afán del mundo, pero digo que sí. Pero muchas veces las personas no se miden, uno está comiendo y casi que le sacan la comida de la boca para la foto. Muchas veces hay acoso, entonces al principio solo los usaba para no ser yo el malo y negarme. Luego se salió un poquito de control y uno no era suficiente, hasta que finalmente yo iba a ayudar a Rodolfo con su campaña y me llegaron amenazas” terminó por decir Cossio.