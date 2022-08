¿Lina Tejeiro tiene hijos?, en redes sociales le piden que los muestre

Lina Tejeiro es una de las actrices más activas en redes sociales, no por nada se ha ganado el titulo de ‘La Reina del TikTok’, pues disfruta mucho compartir contenido y con sus seguidores, por eso mismo, constantemente responde preguntas en su Instagram. Muchos de ellos le han preguntado en repetidas ocasiones sobre sus hijos, hasta que por fin ella ha decidido dejarlo más que claro, en esta oportunidad.

¿Lina se está antojando?, su amiga Greeicy Rendón ya tuvo su primer hijo, y la verdad es que la cantnate no se cambia por nadie. Hace poco Lina estuvo visitando y conociendo a su ‘sobrino’, como ella lo nombra, compartiendo varias fotos con el niño, y no se le veía nada mal.

Ahora, en su dinámica de preguntas, la actriz ha recibido muchos comentarios de personas que quieren que muestre a sus hijos:

“Yo ya estoy creyendo que si tengo una hija y que soy la única que no se, porque es que son un montón de mensajes así, de verdad. Que yo no tengo hijos, yo creo que ustedes están confundidos y creen que mi sobrina Julieta, es mi hija, pero yo no tengo hijos” afirmó finalmente Lina Tejeiro.

¿Lina Tejeiro no quiere tener hijos?

Según lo que ha revelado la misma actriz, ella sí desea tener hijos, pero aún no ha encontrado la persona con quien crear esa familia tan soñada para ella. Afirma que si en algún momento quiere tenerlos y no tiene pareja, tomaría el riesgo de tenerlo sola, ya que tiene todos los recursos económicos para hacerlo. Sin embargo, si desea con el corazón que dicho bebé nazca en un hogar constituido y lleno de amor, sobre todo porque quiere disfrutar de esa experiencia tan única con una persona que la ame y que sea realmente especial.

Alguno afirman que Juan Duque podría ser el elegido.