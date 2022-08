Lina Tejeiro reveló cuándo tuvo el flechazo con Juan Duque

Lina Tejeiro y Juan Duque son una de las parejas del momento en el espectáculo colombiano y en especial de las redes sociales, pues los seguidores de ambos artistas siguen paso a paso el transcurso de la relación.

Puede leer: Lina Tejeiro continúa con sus indirectas en Twitter y así le responden sus seguidores

Ahora, recientemente en sus historias de Instagram la actriz ha revelado más detalles de cómo surgió todo con el intérprete de ‘X Ti Lo Hago’ y dijo que ya se habían visto en persona, pero que en ese momento no pasó absolutamente nada, pues el amor llegó después.

“Alguien reposteó un Reels de él y ahí lo empecé a seguir en su cuenta. Nos conocimos en persona, de tú a tú, en el cumpleaños de Aida Victoria Merlano, pero ahí no pasó nada, ahí no hablamos, fue después. Luego empezamos a hablar por Instagram y hasta el Sol de hoy nos seguimos conociendo”.

Indicó que la historia tiene muchos más detalles, solo que prefiere dejar que sucedan más cosas, y que se haga más interesante para contarla más a fondo, pero contó lo que le gusta de un hombre y tal parece que Juan Duque cumple con los requisitos.

“Son un conjunto de cosas las que hacen que a mí un hombre me atraiga, debe tener una personalidad real, genuina, que no le interese aparentar absolutamente nada conmigo, que sea trabajador, y que tenga un sentido del humor como el mío” — Lina Tejeiro

Lina Tejeiro precisó que no se arrepiente de hacer pública su relación tan rápido y agregó que no tenía nada que ocultar, y más cuando hay personas que no quieren ver a otras disfrutar de la felicidad.

“La gente es muy envidiosa, tiran muchísimo hate, la gente tan herida y llena de odio que les duele y les da fastidio ver amor en otras personas. Si hubiera querido ocultarlo tarde o temprano ustedes se iban a enterar, si yo iba a ir al cine me iban a ver con él, si íbamos a salir o cenar me iban a ver con él”.

Indicó que se moría de ganas de hacer muchas cosas y que esta oportunidad es muy linda por lo que no se va a negar a aprovecharla. “No me importa si dura mucho, si dura poco, si no dura, prefiero hacerlo público de una vez y hacerlo con tranquilidad que esconderme y esperar cuándo puedo ser feliz”.