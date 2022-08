Javier Ramírez dice que seguirá con sus irreverencias

Una imagen publicada en su red social Instagram es la evidencia que ha dado el creador de contenido y modelo Javier Ramírez Espinosa quien ha sabido cómo hacerse sentir en los últimos días

Con un seriado de fotografías en su último post se ve una cita de libro en la que se lee: “No encajes, rompe el molde”. Y prueba de que es una convicción es la reciente campaña que inició desde sus redes sociales para la defensa de la libertad y diversidad, pero en especial a favor de quienes no ven género en las piezas de ropa.

Más allá del mensaje de Javier Ramírez

Lo publicado por el youtuber y cantante no es más que un llamado a derribar mitos sobre los modelos de crianza, ya que no puede criar con base a un tiempo que ya no existe, por lo que las personas en el mundo se viven reinventando.

Hay una etapa en la vida en la que encajar en el grupo es una de las principales motivaciones; por norma, influye, y mucho, en cómo la persona forma su autoconcepto., por eso romper el molde va mucho más allá de la expectativa, tiene que ver con desapegarse al costumbrismo en todas las áreas como familiares, amorosas, laborales y afectivas.

Pero en especial a crear formas de vida que apunten al modelo de libertad que siempre se estimó y soñó. Ser diferente te permite apreciar en mayor medida la diversidad y adaptarte a ella, al tiempo que te hace más flexible y abierto como el caso de Javier Ramírez, quien, por defender sus propias ideas, aunque sean diferentes a las del resto, le permite crecer y desarrollarse siendo fiel a sus principios y con una autoestima y autoconfianza muy fuertes.