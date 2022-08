Así crítica Javier Ramírez a esos amigos que se tapan el rostro en las fotos

Aunque muchos no lo crean la forma en la que nos tomamos una fotografía habla demasiado de nuestra personalidad y ese precisamente es el mensaje que Javier Ramírez quiso recrear con su más reciente publicación.

En medio de una reunión, fiesta o salida casual nunca falta la imagen grupal para eternizar el encuentro y a la hora de extender el teléfono siempre hay alguien que decide casi que cubrirse por completo.

“Venga nos tómanos una foto” dice Javier Ramírez, mientras él mismo recrea a la otra persona que de inmediato y ante la cámara se tapa la cara casi completamente no solo con la mano, sino con un sombrero, para luego preguntar “¿Cómo salió? ¿Quedó bonita?”, dejando más que confusión en el aire.

El post se llenó de reacciones de sus seguidores quienes aseguraron que así tal cual les pasa con sus amistades, mientras que otros aseguraron ser ellos ese tipo de personas. “Me río porque perfectamente soy yo 😂 😂” y “Ay, pero es que, si uno es incómodo de mirar, entiendan por favor 🤭 🥴 🥴”, destacan entre los comentarios.

La pose que lo esconde todo

El cuerpo habla, comunica y expresa mucho más de lo que pensamos, ya que esconderse tras algún objeto, taparse la cara con las manos o no mirar directamente a la cámara demuestran timidez e inseguridad.

Al taparse la sonrisa no se va a trasmitir la alegría, aunque con respecto a eso no siempre es así. Y al hacerlo puede indicar que esconde algo que no quiere compartir con el resto de las personas. Hacerse una foto, mirar el resultado y borrarla de inmediato es una secuencia que se repite de forma relativamente frecuente en la mayor parte de las personas en el momento de fotografiarse.

Vivimos en un mundo en el que la imagen tiene un gran valor en muchos aspectos de la vida, es por ello que al momento de hacerse una foto y ver el resultado aparezca un desagrado más o menos profundo hacia la imagen que ésta refleja. A veces nos vemos atractivos y nos podemos sentir más o menos identificados, pero en otras ocasiones pensamos que la imagen no nos hace justicia y ante ello se recurre a taparse el rostro.