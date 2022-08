Hija de Darío Gómez le pide a su tío que no se pegue de la fama de su padre

Muchos apuntan no faltaba mucho tiempo para que los problemas internos empezaran a aparecer en la familia Gómez, ya que, generalmente pasa, cuando el difunto tiene varios vienes por repartir, aún más, cuando es famoso.

El duelo familiar se llevó con mucho dolor y fue muy público. Por tratarse de un cantante tan famoso para el país, era obvio que muchos fanáticos querían despedirse de él en su tumba y en su sepelio, así que la despedida fue noticia nacional, sobre todo porque en un punto se salió de las manos.

Ahora que ya ha pasado un tiempo prudente desde la muerte del cantante, empezaron a salir los problemas entre la familia.

En una entrevista, Nelson Gómez afirmó que la muerte de su hermano se habría podido evitar, pues tenía una operación a corazón abierto hace dos meses, pero por decisión de su hija y su manager no la habían tendido.

Ante estas fuertes declaraciones, su hija Catalina no se quedó callada y no solo se refirió a ese tema, sino contó el momento exacto en el que sintió que si papá se fue, pues dejó de respirar y se quedó tan tranquilo, que ella supo que no había vuelta atrás.

Luego de eso, se refirió a su tío y afirmó que no sabía de dónde sacaba esa información, sobre todo, insinuar que fue culpa de ellas la muerte de su propio padre. Además de eso, aseguró que lo único que estaba intentando hacer Nelson, era conseguir un poco de fama, pues estaba lanzando su propia carrera musical.

Dejó claro que los comentarios por parte de él y otros hermanos de su padre la tiene sin cuidado, pero que, como consejo, cada quien debía sobresalir por lo que había hecho con sus propias manos y no esperar ganar todo con la fama de alguien más.