“Patético lo que hicieron”: Yina Calderón habló de la broma de Dani Duke a Daiky

Yina Calderón ha estado muy activa en sus redes sociales, por eso no ha perdido la oportunidad para hablar de ciertos temas en sus historias, por ejemplo, , quien solía ser uno de sus mejores amigos. Pero no fue lo único, de hecho no desaprovechó la oportunidad para dejar claro lo que piensa de Dani Duke y ‘La Liendra’.

Lea también: “Son muy feos”: La rara petición que le hicieron a Claudia Bahamón y a la que ella accedió

No es raro que Yina Calderón tenga enemistad con diferentes creadores de contenido, pues la lista es larga, Lina Tejeiro, Andrea Valdiri, ‘Epa Colombia’, ‘La Jesuu’, Karen Sevillano, entre otras. Ahora, ha dejado claro que a esa lista se le suma Dani Duke y ‘La Liendra’, pues aseguró que ellos nunca le cayeron bien y que ahora, con la broma que le hicieron a su amigo Daiky, están dejando ver sus ganas por likes.

“Les voy a hablar de la broma y no de ellos. Me pareció muy humillante, lo que pasa es que en este medio, amigos no hay, mis amores, entonces uno por ganar seguidores pone en vergüenza los amigos, lo que sea, porque se dejan llevar po eso, entonces fue humillante. Yo a Daiky no lo conozco, pero siempre que lo veo, me transmite buena energía me parece que es un buen ser humano, y se le veía muy emocionado, como que si le gustaba la sorpresa. Por eso es que esos dos siempre me han caído mal, porque no hay derecho que hagan ese tipo de cosas, patético lo que hicieron”

Lea también: ¿Lina Tejeiro tiene hijos?, en redes sociales le piden que los muestre

A raíz de tantas críticas, ‘La Liendra’ compartió un post en donde hacía unas pequeñas reflexiones. Muchos pensaron creyeron que se iba a retirar de las redes sociales, pero solamente se pronunció para pedir disculpas, afirmando que como todo ser humano, se equivoca, pues solo tiene 22 años y sigue aprendiendo. Muchos en realidad, no le creyeron.