“Esa platita se perdió”: Jhon Alex Castaño luego de su cirugía de marcación abdominal

Jhon Alex Castaño, conocido intérprete de música popular y quien participó en como jurado del programa ‘Yo Me Llamo’ siendo uno de los más recordados y queridos de la televisión. Además, de su participación en la temporada de ‘MasterChef Celebrity’. Si bien, su paso por el programa no duró mucho, dejó en claro que sus dotes en la cocina no eran los mejor, pero, lo que si destacaba era su gusto por la comida.

El intérprete de “Mujer divina” aseguró que hace seis años se había realizado una lipo láser, estaba feliz y hasta chicaneaba con el resultado. Sin embargo, perdió esta cirugía por un aumento en su peso debido a su constante consumo de alcohol.

Castaño para 2021 tuvo que enfrentar una de serie de complicaciones de salud. Estas a causa de problemas con su glándula tiroidea, añadiéndole inconvenientes con su azúcar. Lo que produjo que el cantante tuviera que modificar sus hábitos alimenticios y lo primordial, dejar el alcohol. “Ya tengo 40 años, a raíz de que quizá me puse a tomar otro tipo de licor, yo nunca tomaba aguardiente, de pronto fue eso, en estos momentos yo estoy en un tratamiento”.

En un video que publicó el cantante, mostró su abdomen y reveló que, efectivamente, debido a los problemas de salud que había enfrentado, sumado al consumo constante de alcohol, se había subido varios kilos, perdiendo completamente el procedimiento que se había realizado para marcar su abdomen. Al parecer, el cantante está tomando la situación de la mejor manera posible. Además, invitó a todos sus seguidores a qué realicen una rutina de ejercicio diario en compañía de un experto en el tema. Buscando así, recuperar su figura con esfuerzo y una buena alimentación, la cual se verá reflejada en su salud y en su imagen frente al espejo.