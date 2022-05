Jhon Alex Castaño tiene uno labios tatuados en su cuello ¿De quién son?

Además de ser un gran artista de la música popular, lo cierto es que se ha destacado por ser uno de los jueces del programa “Yo Me Llamo” más recordados y queridos de la televisión colombiana.

Sin embargo, no es por lo único que su nombre ha sonado, de hecho estuvo envuelto en situaciones de infidelidad, pues Jhon Alex estaba casado con Patricia Rodríguez, quien también era su manager. Según lo informó la misma Patricia, la relación de los dos se terminó porque una tercera persona se interpuso entre ellos. La situación fue tan delicada, que incluso Verónica, como se llama esta tercera persona, entró a su casa, se puso su ropa, e incluso compró una argolla muy parecida a la del matrimonio.

“Dejó claro que es una mujer sin escrúpulos ni valor, capaz de usar mi casa en Bogotá, de colocarse mi ropa, de hostigarme día y noche, con mensajes y fotos, de tinturarse, de pegarse extensiones para parecerse a mi. Te quedas con el amor de mi vida, te lo regalo y vas a necesitar ser valiente porque no cualquiera puede llamarse señora después de lo que hiciste con mi hogar”

Dichas palabras fuertes fueron tomadas con demasiada sorpresa por parte de los seguidores de la pareja ¿Los labios que lleva tatuados Jhon Alex son de Veronica? La relación no prosperó por mucho tiempo, así que luego de tanto escándalo se separaron.

En realidad el cantante dejó saber que dichos labios pertenecían a una de las mujeres mas queridas por toda Colombia “¿Usted realmente sabe de dónde saqué yo esos labios? Esos labios los saqué yo de una revista, los labios de Amparito Grisales. Eso si no lo puedo negar, me han dado palo pero es verdad” Recordemos que los dos se hicieron bastante cercanos cuando estuvieron en el programa “Yo Me Llamo”