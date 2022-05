Pipe Bueno dice que Luisa Fernanda lo sigue en sus locuras

Bajo el tema ‘Locotron’ de QUIMICO Ultra Mega y Monkey Black & Shelow Shaq es como Pipe Bueno mostró como era acompañado de Luisa Fernanda desde una pista de aterrizaje con un particular mensaje en el audio visual.

“Yo: nadie es capaz de seguirme la locura” y seguidamente se ve desde atrás a Luisa Fernando vestida de manera muy sensual y se desprende la frase “Hasta que apareció ella”.

“¡Dos locos por el mundo! ¿¿¿Cuál es ‘EL PROBLEMA’??? ¡¡Hoy 8 pm YouTube!!”, es el pie de foto que usó el cantante para la publicación que de inmediato generó diversas reacciones de parte de sus seguidores.

Pues muchos de ellos resaltaron la complicidad de la pareja y la manera en la que se apoyan ambos cuando los sueños, metas y sobre todo los propósitos se hacen presente y dividen el peso de uno en dos. Razón que los convierte en una de las parejas más cotizadas y queridas del mundo del espectáculo.

“Así debe debe ser una relación, la compatibilidad y la conexión es importante. No como el que tengo que si quiero hacer una locura me trata de loca. Qué difícil coincidir con alguien como uno con mismos valores metas”, destaca entre los comentarios.

‘El Problema’ entre Pipe Bueno y Alzate

Pero el post además era por tratarse del lanzamiento del video del tema ‘El Problema’ de Pipe Bueno junto a Alzate. El video publicado en el canal de la plataforma de YouTube del cantante Pipe Bueno ya supera desde su estreno, hace pocas horas, más de 190 mil visitas, llenas de comentarios de parte de sus admiradores quienes halagaron lo increíble del tema.

“Necesitaba esta canción literalmente me siento bien ya que alguien no valoró tanto que le di que hasta mi orgullo pisoteó cosa que nunca perdonaré. Tanto rogar para que no se fuera. Pero todo después de un tiempo deja de importar”.