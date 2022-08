Los secretos de Amparo Grisales para mantener “la eterna juventud”

Amparo Grisales actriz y modelo, mejor conocida como la ‘Diva de la televisión colombiana’. Recordada por su participación como jurado en el programa de canto ‘Yo me llamo’, en donde generó todo tipo de criticas entre los televidentes. Si bien, para Amparo tener 65 años no han sido impedimento ni mucho menos un problema para seguir mostrando su figura en redes sociales y enfatiza que los chistes sobre su edad no afectan su salud mental en cambio los toma con gracia y no les resta importancia.

Lo que mucho de sus seguidores se preguntaban es ¿cómo a su edad Grisales seguía manteniendo su tonificada figura? Ante esto la actriz confesó que suele sumergir su cuerpo en una tina con hielo. Por supuesto, acompañado de una rutina diaria de ejercicio y una excelente alimentación. Sin embargo, la actriz enfatizó en la importancia que tiene el amor propio y como este influye en los cambios de nuestro cuerpo.

La actriz aseguró: “ Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie, entonces tú tienes que, desde ti mismo, tener ese egoísmo, primero me pulo, primero me perfecciono yo, primero estoy divina, primero tengo cosas que dejar, que enseñar, que transmitir, energía linda, bonito todo para poder todo esto, acumularlo y enseñarlo, por lo menos transmitirlo y como energía, pasárselo a las demás personas”.

La diva quiso resaltar que a pesar de tener una buena alimentación y una rutina de ejercicio establecido si no se tiene como prioridad como nos sentimos mentalmente y las energías de quiénes tenemos alrededor, nuestro cuerpo se verá afectado y no podrá llegar a un estado de tranquilidad y amor, siendo estos la base para vivir. Es decir, si nos sentimos psicológicamente bien esto se verá reflejado en como nos perciben los demás.

También se refirió a uno de sus más grandes amores, sus mascotas, mencionando que su amor no solo es por ellos sino por los animales en general. Grisales aprovechó para hacer una similitud con ellos en donde asegura: “Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie, ni a un perrito”.

