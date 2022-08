Gerard Piqué estaría tramando una venganza contra Shakira y empezó visitando su casa de verano

Gerard Piqué y Shakira no están pasando por su mejor momento de vida, pues a pesar de que los dos ya no están juntos, algunos apuntan a que su amistad debería prevalecer por el bien de sus hijos. Sin embargo, las cosas no están saliendo de acuerdo al plan de Shakira: hacerlo todo para que sus hijos no salgan perjudicados.

Según varios medio españoles, Piqué tiene un ‘plan de venganza’ contra Shakira debido a todo lo que ha tenido que enfrentar con los medios de comunicación que no quieren quitarle el ojo de encima con el tema de la separación.

Teniendo esto en cuenta, la nueva relación que tiene Piqué con Clara solo confirmaría este plan, pues se dice que el futbolista está incluso asistiendo a la casa de sus papás con su novia, que está al lado de la de Shakira, y lleva a su novia todas las tardes sin importarle que Shakira pueda verlos.

“Gerard Piqué va por las tardes, con su nueva novia, a la casa de sus padres, que está pegada a la casa de Shakira. Y eso la tiene totalmente devastada” aseguró un paparazzi que ha llevado desde el inicio, la situación.

¿Gerard Piqué quiere reconquistar a Shakira?

La situación en este punto no es clara, pero según lo que se ha visto anteriormente, Gerard se encontraría en un limbo emocional donde no sabe que hacer, pues aparecieron videos de él en el carro cantando canciones de Shakira, para al otro día, tener una nueva novia y estarla paseando todo el tiempo casi que al frente de la casa de ella.

Alguno apuntan a que solo está tratando de llamar la atención de la cantante, que parece cada vez más decidida con su decisión de separarse e irse para Miami. Los planes de Gerard Piqué, para lo unico que está sirviendo, es para alejarla aun más.