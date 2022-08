“La gaviota es de derecha”: Margarita Rosa de Francisco por lanzamiento de ‘Café, con aroma de mujer’

Este martes 16 de agosto será el relanzamiento de la novela ‘Café, con aroma de mujer’, una producción que fue estrenada hace 29 años y que será retransmitida por el Canal RCN para que las nuevas generaciones la vean por primera vez y los más veteranos la recuerden.

Este hecho ha tenido muy activa a Margarita Rosa de Francisco, quien es la actriz que encarnó a ‘Teresa “Gaviota” Suárez’, la protagonista de esta exitosa novela, escrita por el fallecido Fernando Gaitán, creador de ‘Yo soy Betty, la fea’.

La artista lleva mucho tiempo activa en su cuenta de Twitter, pero más que todo por temas políticos, pues ha profesado por ahí su apoyo al nuevo gobierno de Gustavo Petro; sin embargo, también ha escrito varios trinos respecto a su papel.

Margarita Rosa de Francisco dice que ‘Gaviota’ es de izquierda.

La actriz ha trinado videos, fotos e invitaciones a sus seguidores para que vean esta producción y aunque son varios que se han mostrado nostálgicos y listos para prender su televisor, otros han mezclado esto con su inclinación política.

Fue por eso que Margarita trino: “la gaviota es de derecha. Para que vean que hay gente de derecha y decente. Se puede” y las reacciones no se han hecho esperar.

La gaviota es de derecha. Para que vean que hay gente de derecha y decente. Se puede. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 14, 2022

“Muchos de derecha somos gente buena”, no compartimos las ideas de izquierda, eso no nos hace malos”, “es que el tema no es ser derecha o izquierda, el tema es ser honesto y honorable”, “ser bueno y honesto no tiene nada que ver con el pensamiento político”, “no es de derecha. No le crean”, entre otros han sido los comentarios que le han hecho.

Cabe recordar que ‘Café, con aroma de mujer’, ya había sido retransmitida por RCN en el horario de la tarde y también pasaron la versión hecha para Netflix del 2021, en la que los protagonistas fueron Laura Londoño y William Levy.