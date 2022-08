¡Confirmado! Un nuevo integrante llegará a la familia de Karol G, así dieron la noticia

La artista paisa, Karol G, también conocida como ‘La Bichota’ no deja de sorprender a sus seguidores con sus presentaciones y, recientemente, con su nuevo cambio de look. Esta vez, una noticia sobre su familia está en boca de todos, pues muy pronto llegará un nuevo integrante.

Lea también: “Pobre James”: Salomé Rodríguez apareció bailando en redes y las críticas no faltaron

Se trata de su hermana, Verónica Giraldo Navarro, quien a través de su cuenta de Instagram reveló que será mamá. Esto lo hizo con una serie de fotos en las que se ve la prueba de embarazo, algunas ecografías y selfies de ella mostrando su abdomen.

“Recorrí unos hermosos países al lado tuyo, muchos sin saber que tú existías, pero para mí ha sido la mejor noticia de la vida saber que soy mamá de un pequeño o pequeña bebé”, escribió en la descripción que acompaña la publicación.

Asimismo, dejó saber que ya tiene dos posibles nombres y explicó la razón por la que no había hecho pública la noticia.

También le puede interesar: Fin del misterio: ‘Valkyria’, del Desafío, por fin reveló el rostro de su pareja

“Pronto sabremos si será Sophia o Emilio. Para mi es hermoso contar esto porque ha sido una inmensa alegría saber que día a día en mi barriguita crece mi verdadero amor. Día a día aprendo para él o para ella, y me convierto en la mejor mamá del mundo para mi bebé. Les quería compartir esta hermosa noticia y espero me entiendan el porqué aún no había contado”, agregó.

La noticia fue recibida con mucha emoción por sus más de 500 mil seguidores. Decenas de usuarios, entre ellos figuras públicas como Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, la felicitaron.

“OMG Vero, estoy feliz por ti, serás la mejor mamá️, tan hermosa, ya quiero saber si es chico o chica”, “Titi yari está feliz, te amo, que emoción”, “Congratulation mi Vero, bienvenida a este hermoso y caótico mundo” son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer.