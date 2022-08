Jessica Cediel dice que ella es un “vicio”

Hace poco la presentadora Jessica Cediel dejó a más de uno con la boca abierta al lucir de una manera impactante en un lujo vestido rojo con el cual se robó más de un suspiro a todos sus seguidores. Se trata del mismo outfit con el que protagonizó el video ‘Guatapé’ de Naldy y Natan & Shander.

Y es que como ya tiene acostumbrado a su público mostró algunas imágenes acompañadas de las características frases, y la que usó recientemente muestra lo que al parecer es su otra cara o la otra Jessica Cediel.

“Puede que tenga una cara linda... pero chico, soy un vicio... 😮‍💨 🌹 💋”, escribió la modelo en el pie de publicación que de inmediato se llenó de reacciones de parte de sus seguidores quienes no dudaron en resaltar lo hermoso que le queda el color y lo perfecta que luce en las imágenes.

“¡Pero que lindura! Una dama de rojo toda una bellezaaa 🔥 ❤️”, “Si la belleza fuera un instante tú serías la eternidad 🔥😍 Bendiciones” y “El red es tu color mami” son algunos de los mensajes de los seguidores que destacan en el post.

La recuperación de Jessica Cediel

La presentadora ha tratado de mantener a sus seguidores al tanto de cómo van los avances en lo que es la extracción de biopolímeros de su cuerpo, y una de las últimas actualizaciones es que todo va encaminado.

“Hola familia, hoy me estaba haciendo la curación y me quité la faja. Me quité las espumas que ustedes saben que me toca tener en mi zona lumbar y dije ‘Ohh’, para llevar un mes y medio, comer de todo y no hacer ejercicio, me siento muy bien, muy feliz, muy bendecida y sobre todo sana, que toda la gloria sea para Dios”, afirmó días atrás en un video en sus historias de su red social en Instagram.