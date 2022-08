“Tengo derecho”: Mari Manotas respondió a críticas luego de ser vista con un hombre

Hace algunos meses, el humorista Alejandro Riaño y la arquitecta Marialejandra Manotas Velez confirmaron que su relación, de la que nacieron tres hijos, Matilde, Agustín y Antonio, había llegado a su fin.

Lea también: Carolina Cruz se sinceró sobre Lincoln Palomeque y un nuevo amor, ¿se llevarán bien?

Ahora, por un video que se hizo viral en redes, la joven volvió a ser centro de atención, pues cientos de usuarios no dudaron en criticarla y acusarla de estar saliendo con un nuevo hombre.

En la grabación se ve cómo la mujer disfruta de un concierto de salsa, mientras u abraza y agarra por la cintura a un misterioso hombre que, en ocasiones, le habla al oído. Al parecer, a raíz de la publicación del clip, Manotas ha recibido diversos comentarios negativos en sus cuentas.

Al respecto, los periodistas de Lo Sé Todo la entrevistaron y le preguntaron por la identidad del hombre. Ella, de manera directa respondió que no se trata sino de un amigo y que, aún si no lo fuera, ella tiene la libertad de salir con quien mejor le parezca.

“La gente es muy pendeja. No mentiras, sabes qué, hay mucha gente linda que me apoyó y dijo que efectivamente era un abrazo. Igual estoy separada, tengo el derecho de hacer lo que a mí me de la gana”, expresó.

También le puede interesar: Con carretilla y traje: Lina Tejeiro fue recicladora por un día y por poco daña un carro

¿Qué pasó con Alejandro Riaño y Mari Manotas?

Luego de más de seis años de relación, la influenciadora publicó un comunicado en su cuenta de Instagram y anunció que enfrentaba una ruptura, noticia que sorprendió a sus seguidores.

Según lo que explicó en su momento, la decisión de ponerle fin al romance fue de mutuo acuerdo y señaló que cada uno estaba enfocado en sus propios proyectos.

“Hoy queremos contarles, para acabar con los chismes, que desde el amor hemos tomado la decisión de acabar nuestra relación de pareja. Entendimos que estábamos en caminos distintos y siempre vamos a apoyarnos como padres y amigos”, dijo la vallecaucana.

Asimismo, aseguró que ambos intentaron salvar la relación, pero que después de cierto tiempo simplemente llegaron a la conclusión de que lo mejor era terminar.

Actualmente, ambos famosos mantienen una buena relación y trabajan juntos por el bien de sus tres hijos.