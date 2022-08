Daiky Gamboa y ‘La Liendra’ se han dado hasta puños por culpa de las bromas

Daiky Gamboa es un modelo y creador de contenido colombiano, que ha ganado mucha popularidad por ser uno de los mejores amigos de la cantante Karol G y que está dando de qué hablar este viernes por una broma pesada que le hicieron.

La broma se la hicieron la pareja de generadores de contenido Dani Duke y ‘La Liendra’, quienes le hicieron creer que le iban a regalar un carro, Daiky llego con los ojos vendados y cuando se los destaparon le dieron las llaves del automóvil y lo invitaron a subirse.

Le puede interesar: “Ahora van a salir con que soy un violador”: Carlos Feria se defiende de acusaciones

El hombre se subió y estaba tan contento que hasta lloró de la emoción, pero todo cambió cuando Dani Duke le dijo que era una broma. Daiky se puso furioso por cómo lo hicieron sentir y estalló de ira contra los influenciadores y les dijo que no les importa hacer sentir mal a las personas solo por likes.

Su reacción provocó una oleada de críticas y han calificado de “muy pesada” la broma que le hicieron a Daiky; hasta el influenciador Nicolás Arrieta trató de averiguar lo que había pasado para solidarizarse con él.

Sin embargo, ninguno de los tres quiso llevar esto a los extremos. ‘La liendra’ bloqueó el video de la broma, Dani Duke habló con Daiky de Nicolás Arrieta y lo calificaron de “hipócrita”, y el afectado se pronunció sobre la polémica broma.

Vea también: “Cuide a ese man”: Juan Diego Alvira tuvo tierno detalle con su esposa y enamoró a más de una

Daiky no arriesgará sus amistades por una broma

El modelo publicó en sus historias la explicación de lo sucedido y de acuerdo con sus palabras, ‘La Liendra’ y Dani Duke son dos de los integrantes de un grupo de amigos de él que habían pactado hacerse bromas pesadas y que por eso no iba a arriesgar una amistad.

Además, dijo que con Mauricio (‘La Liendra’) incluso se han dado puños por culpa de esas bromas, pero no han pasado a mayores: “no siento que eso sea razón para que yo cancele una amistad y menos si son tan importantes para mí”.

Lea también: Así se burla Matador de María Fernanda Cabal ante críticas por impuestos a gaseosas

“En su momento me dio mucha rabia, pero me calmé porque los carros no me importan, ese no ha sido mi sueño, entonces no me lo tomé tan a pecho y siento que ustedes tampoco deberían hacerlo. Si quieren saber la amistad de nosotros sigue intacta, muy pesada la broma que me hicieron, pero yo también les dije su poco de cosas, yo me defendí. Muy chimba y les agradezco a todos los que se preocuparon, pero a mí eso no me importa”, enfatizó Daiky.

Por último, le dejó un mensaje a sus seguidores para ponerle fin a la polémica: “No se tomen las redes sociales tan apecho, son solo videos, me escribió gente que quería pegarse de la polémica pero nada, no fue nada más que una broma”.