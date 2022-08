“Ahora van a salir con que soy un violador”: Carlos Feria se defiende de acusaciones

El calvario sigue para el creador de contenido Carlos Feria quien a diario se enfrenta a diversos señalamientos en cada una de las redes sociales, por lo que esta vez estalló ante lo que considera una falta de respeto, y quedarse callado no fue una opción para él.

Es así como en un video publicado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano se ve al influencer decirle sus verdades a quienes quieren difamarlo y desmentir todo lo que se dice de él al respecto.

“Acabo de ver un video donde dicen que estoy tocando a mi hija, no sé que tienen en la cabeza. Hace dos meses empezó el infierno en mi vida, he querido seguir tranquilo con mi hija, con mi esposa, pero todos los días sacan una mier… nueva”, dijo visiblemente molesto.

Indicó que las acusaciones, en las que usan videos en los que sale acompañado de su hija, deben detenerse ya, pues es una falta de respeto para él y su familia, por lo que instó a reflexionar sobre ello.

“Ahora según estos videos que están rondando en las redes sociales ‘estoy tocando mi hija’ ¡Y esto no va más! ¡Porque esto sí me parece una mier…! Esto si es una falta de respeto. No sé qué les pasa a ustedes por la cabeza, las personas que están subiendo eso, piensen con un poquito, tengan una neurona”, dijo.

Agregó que no debe ponerse en tela de juicio su entrega como padre y que tergiversar cada uno de los audiovisuales en compañía de la pequeña está muy mal de parte de quienes pretenden tachar su nombre.

“Sí, tuve errores como esposo, pero yo como papá soy excelente, yo como papá amo a mi hija, dejen de malinterpretar los videos, porque yo nunca tocaría a mi hija. ¿Ahora con qué van a salir? ¿Con que soy un violador? Cojan oficio hijos de pu…” — Carlos Feria

Finalmente invitó a esas personas a dejarle la vida tranquila y no enfocarse en destruir su nombre y carrera. Aunque no dio nombres si mencionó que son varias personas quienes a través de cuentas anónimas están detrás de esto.

“Cojan oficio, trabajen por sueños, enfóquense, pero no en hundir a una persona. Yo he caído bajo, pero vos estás cayendo más bajo. Estás cayendo más bajo que te escondes detrás de una página que no tiene ni nombre, ni foto de perfil, esa valentía que tienen las personas que me quieren hundir y que quieren inventar cualquier huev.. de mí. Pero yo sé papá que soy, y esos videítos que están subiendo por ahí ‘supuestamente tocando a Salomé’ son una gran mentira, pero hay gente tan pervertida de la cabeza que es capaz de creérselo”.