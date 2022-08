Iván Lalinde es uno de los nuevos integrantes de esta temporada en La Voz Kids, él reconocido presentador llegó en reemplazo de Laura Tobón, quien, después de estar cuatro años con ellos, decidió dar un paso al costado para dedicarse a la crianza de su hijo Lucca.

Lalinde, en esta primera fase de audiciones del programa, se reparte con su compañera Laura Acuña, la presentación de los participantes y el acompañamiento a las familias durante los shows de los niños.

El presentador estuvo con David, un joven barranquillero que anhelaba participar en La Voz Kids y que llegó con una gorra puesta, cuando le pidieron que se la quitara, se pudo observar su larga cabellera.

Al verla, Iván Lalinde no solo se sorprendió, sino que compartió con la familia una imagen de su juventud en la que él también lució el pelo largo.

“En mi época siempre me decían que me lo cortara”, dijo el presentador, a lo que el niño le contestó que a él también, pero siempre les responde: “por qué me tengo que cortar el cabello si así lo tuvo Jesús”.

Llegó la hora de cantar y el chico se presentó con ‘Cómo mirarte’ de Sebastián Yatra, sin embargo, le pudo los nervios y su voz sonó temblorosa y esa falta de seguridad evitó que avanzara a la siguiente ronda del reality.

Sin embargo, antes de irse, los entrenadores le dijeron que tenía buena voz y debía seguir insistiendo con el sueño de ser músico.

Así se veía Iván Lalinde en su juventud con el pelo Largo:

Iván Lalinde, presentador colombiano (Foto) Así lucía Iván Lalinde, de La Voz Kids, en su juventud con el pelo largo / FOTO: Captura de pantalla Caracol Televisión

Así fue la presentación de David en La Voz Kids