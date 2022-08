Nicolás Arrieta dice que el vidente al que se le incorporó Darío Gómez es una amenaza

A Nicolás Arrieta no le dio gracia la parte final del video del vidente sobre Darío Gómez TikTok @coachclarividente / Instagram @elreydeldespecho

Con un pequeño extracto de lo que fue el video que se apodera de las redes sociales en la que un vidente dice que ‘El Rey del Despecho’ Darío Gómez lo poseyó es como Nicolás Arrieta les muestra el caso a sus seguidores.

En el clip el creador de contenido indica, en medio de muchas risas, que le parece una amenaza, pero insiste en que es prioritario verlo para dar las correspondientes opiniones al respecto de este caso.

“Me etiquetaron en un perfil de TikTok, pero quiero que lo vean bien, este perfil es una amenaza, ja ja ja ja ja ja necesito que lo vean y es en serio” — Nicolás Arrieta

“Este man dice que es un coach clarividente que se comunica con espíritus del más allá, que se comunica con la princesa Diana, se ha comunicado con el caso Colmenares, se ha comunicado con un montón de vainas, y últimamente lo que dice el tipo es que Darío Gómez entró a su cuerpo entró e hizo posesión de él. Vean esta vaina”, dice de manera jocosa Nicolás Arrieta.

De inmediato deja correr otra pequeña parte del video original en el que vidente, presuntamente ya poseso, comienza a hablar con un tono demasiado similar al de la voz de Darío Gómez.

“Tengo que decirle al pueblo colombiano que me siento muy contento aquí donde estoy, recuerden que nadie es eterno en el mundo ni teniendo un corazón, y yo estoy muy agradecido del pueblo que se me haya tomado en cuenta para hablar”, se escucha.

Nicolás Arrieta hizo mucho hincapié en lo que fueron los diversos comentarios en el post del vidente en el que algunos aseguraron haber visto el rostro del cantante fallecido y otros incrédulos que lo invitaron a que vaya a imitar en ‘Sábados Felices’.

“Él dice que ‘No es humor, sin embargo, si genera en ti algo positivo me alegro por ello’. Dice que no es humor lo que él hace, pero necesito que vean el final del video de Darío Gómez y me digan lo que ustedes opinan”.

En ese momento agregó la parte en la que el vidente canta una de las partes del éxito musical de Darío Gómez ‘Nadie Es Eterno’ y de repente comienza a sufrir lo que parece un paro cardiaco. “Con todo el respecto, pero este hijo de p… es una amenaza para la sociedad definitivamente”, finalizó Nicolás Arrieta.