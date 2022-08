El reclamo de Iván Lalinde a Laura Acuña en ‘La Voz Kids’

Los presentadores de ‘La Voz Kids’ también han decidido recrear parte de los audios más virales en las redes sociales y es por eso que Iván Lalinde y Laura Acuña no dejaron pasar por alto este.

Y es que en más de una ocasión en cualquier lugar como casa, trabajo o sitios públicos en encuentros con amigos o tal vez familiares siempre hay uno o varios que se desconectan del encuentro presencial para mantenerse pegados al virtual. Esta es una de las problemáticas más grandes tanto en adultos como en niños en la actualidad.

Es por ello que con un sonido tierno ambos están parados respectivamente mirando sus teléfonos celulares, solo que Iván Lalinde se detiene y ve que Laura Acuña pasa largo rato ´mirando el de ella, por lo que el presentador interrumpe con un “¿Vos te vas a quedar pegada al celular ahí todo el día?”.

Las reacciones al video de Iván Lalinde y Laura Acuña

Como era de esperarse el post, que fue publicado simultáneamente en la red social de Instagram de ambos presentadores, se llenó de diversas reacciones de parte de sus seguidores quienes confesaron que muchas veces atraviesan por situaciones similares a esa.

“Lo peor es en los restaurantes. Una mesa con tres personas cada una chateando. No puedooooo”, es una de las reacciones, así como otros quienes le reclamaron a Iván Lalinde “Ahhh pero como usted ya terminó de chatear no soporta q las demás personas lo hagan 😂 😂 😂”.

A los comentarios se sumaron también personas conocidas del espectáculo quienes no dejaron de opinar al respecto. “No a mí no Ja ja ja ja ja ja ja ja ja cuando estoy con amigos no me interesa el celular” respondió la actriz Yaneth Waldman.