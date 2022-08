¿Problemas de ricos? ‘La Liendra’ duda de compra millonaria y pide ayuda a sus seguidores

Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, ha logrado alcanzar el reconocimiento nacional en redes y se ha convertido en uno de los influencers más comentados. Entre los temas que más han llamado la atención sobre su vida es lo revelado sobre la relación con su padre y los millones que logra ganar gracias a sus plataformas.

Recientemente, Gómez se sinceró con sus seguidores y habló de las dificultades que vivió durante su infancia. Así, se supo que abandonó sus estudios para poder trabajar y llevar sustento a su casa, al igual que su hermana, quien, según relató, se dedicó a la prostitución para poder sacarlo adelante.

Sin embargo, pese a los obstáculos que ha tenido en su vida, el reconocimiento y éxito alcanzados en los últimos años han logrado que Gómez se pueda dar el lujo de viajar y hacer millonarias compras y caprichos.

La difícil decisión de ‘La Liendra’ sobre gastar una millonada

Mediante una serie de historias subidas a su cuenta de Instagram, el influencer se dirigió a sus más de seis millones de seguidores y les contó la encrucijada que está pasando sobre decidir qué tipo de carro comprar.

Tal como lo explicó, el joven recibió una llamada del concesionario en la que lo invitaban a conocer el modelo AMG GLE 53 de Mercedes-Benz, vehículo que él esperaba pagar y recibir de manera inmediata. Aun así, el dilema comenzó cuando le dijeron que debía esperar más tiempo del que imaginaba.

“Ya la tengo disponible, está muy hermosa, muy divina, pero resulta que no la tienen para entrega inmediata. Comprar carro está tan complicado que no estoy decidido si me lo compro. Si me decido por este, me lo entregan en dos meses. Si quiero la que yo pedí primero, que es otra un poquito más económica y de gama más baja, me la entregan hasta en cuatro meses”, señaló Gómez, quien además comentó que ya lleva esperando cinco meses.

Así, con una clara indecisión frente a él, ‘La Liendra’ pidió consejo de los internautas. “No sé si lo quiera, no quiero meterle tanta plata a un carro. La idea mía es viajar, conocer, andar por el mundo. Entonces, ¿para qué tener tantos millones ahí parqueados?”, agregó.