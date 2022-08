La Liendra mostró cómo lo trataba su mamá antes de ser famoso y como era de pequeño

El creador de contenido La Liendra aprovechó para recordar con algunas fotografías de cómo era su niñez y en especial los diversos estilos que lucía cuando apenas era un adolescente en unas valiosas imágenes de su origen humilde.

Pero dentro de los recuerdos trajo un video lleno de mucha risa y picardía que empezaba ya a moldear su estilo, y es precisamente uno con su madre, a quien un día normal se le acercó para grabarla.

“Qué hubo liendritas ¿bien o no lindo? Estoy acá en la casa pasando el día con mi mama”, cuando de repente es interrumpido por ella quien, mientras lo empuja hacia un lado, le dice “No cuál mamá, no me diga mamá delante de sus amigos, ¡Qué pena! Por su culpa me echaron a los 15 de la casa porque se rompió el preservativo ¡Qué vergüenza!”, dice en el video recreado por ambos.

El amor que le tiene La Liendra a su madre ha quedado evidenciado en sus redes sociales en las que a veces sorprende con una que otra dedicatoria y para recordar de dónde vienen y para adónde van.

Más de la vida humilde de La Liendra.

“Mi nombre es Carlos Mauricio Gómez alias ‘La Liendra’, nací en una familia muy humilde la cual se conforma de cuatro hermanos, y una mamá. Mamá sola porque a mi papá lo mataron cuando yo nací”, cuenta La Liendra en uno de sus videos.

Contó que a los 16 años quiso trabajar, y no podía por ser menor de edad. Pero que él sabía que su verdadero talento era hacer reír a la gente. “Porque yo podía ser serio en el salón, yo quería ser serio, pero decía algo y ya todos ‘ja ja ja ja’”, confesó.

Agregó que por ser una persona muy hiperactiva conoció las redes y comenzó a hacer videos, y lo hacía durante la hora de almuerzo cuando ya tenía trabajo. “Vi que a la gente le gustaba entonces yo entraba a las 6 de la mañana a trabajar, ya las 2 tenía que almorzar, yo decía que lo tenía en la casa, y lo que hacía era el video, lo dejaba subiendo y me iba sin almorzar. Luego en la noche veía y eran 10 o 15 likes, y para mí eso era mucho porque yo nunca lo hice por fama. Y ese es el consejo que lo hagan por amor”.