Carolina Cruz habla sobre la recuperación de su hijo

La reconocida presentadora Carolina Cruz ha mantenido al tanto a todos sus seguidores en las redes sociales del estado de salud de Salvador, su hijo menor y además de lo que ha sido su relación con el actor Lincoln Palomeque.

Recientemente, Carolina compartió un video por medio de su cuenta de Instagram en el que se mostró feliz y orgullosa por el avance que ha tenido el pequeño Salvador en cuestiones de salud y crecimiento. Según el relato, el niño ya culminó todas sus terapias que le correspondían de manera satisfactoria.

“La primera terapia de Salvador en junio fue dura, muy dura, las primeras semanas lloraba la terapia completa de lunes a viernes. Tenía el tamaño de su cabeza más la tortícolis que no le permitía levantarla, le pesaba mucho”, señaló la también modelo.

“Nunca le dije a DIOS: ¿Por qué yo? Recuerdo que con lágrimas en mis ojos solo le decía: lo que me mandes, la prueba que sea, la voy a vivir desde el amor, la fea y la gratitud (…) Hoy fue tu última terapia y no sabes lo orgullosa que me siento, eres un valiente, un fuerte, un poderoso. Gracias por enseñarme tanto cada día, gracias por enseñarme a esperar en el tiempo perfecto de Dios”, agregó.

Con esta publicación se confirma que el avance de Salvador está teniendo resultados positivos superando las dificultades que la vida le ha presentado.