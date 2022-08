“Dios permita que cumpla toda esa mon… que dijo”: Aida Merlano a Gustavo Petro

El pasado 7 de agosto se posesionó Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia y sobre sus hombros carga la esperanza de las personas que votaron por él y quienes no de ver un cambio en el país.

Y es que la victoria del líder del Pacto Histórico ha generado mucha ilusión en las personas que esperan que en la primera presidencia de la izquierda colombiana se vean cambios positivos en pro del pueblo.

La influenciadora Aida Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, aprovechó la ilusión que tiene la gente para hacer un video, muy a su estilo, en el que, palabras más, palabras menos, espera que Petro cumpla todo lo que ha prometido.

Aida Merlano grabó un video dedicado a Petro

A través de su cuenta de TikTok, la influenciadora costeña se pronunció tras la posesión de Petro como nuevo presidente anhelando que cumpla todo lo que prometió en campaña y por lo que la eligieron.

“Él luchó y luchó esa presidencia hace años, ojalá Dios permita que, estoy con él porque para qué, pero Dios permita que este perro triple hijue… cumpla toda esa mon… que dijo”, expresó Merlano simulando la voz de una señora costeña.

Su video ya tiene más de 500.000 reproducciones, cerca de 50.000 likes y más de 200 comentarios en los que, entre risa y burlas, esperan que el nuevo presidente cumpla con sus promesas.

“Lo bajamos si no”, “me identifico contigo”, “ella me representa”, “Dios quiera que cumpla lo que dice, yo no estoy con el pero se tiene que dejar que trabaje y apoyarle o si no pa fuera”, “no solo que cumpla, también que lo dejen cumplir”, entre otros han sido los mensajes que le han dejado a Aida Merlano.