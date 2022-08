Poncho Zuleta no es el único, a Omar Geles también se le volteó la arepa y apoya a Petro

No soy de referirme a cosas políticas... En este caso espero me entiendan porque no es posible que pongamos en riesgo las regalías de los inscritos en SAYCO.



Invito a los 12 mil compositores y a sus familiares a que votemos en contra de Roys Barrera y Petro.

Votemos por Rodolfo pic.twitter.com/6Q6oSVwINy