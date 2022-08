“¿Pero usted no apoyó a ‘Fico’?”: critican a Poncho Zuleta por llegar a la posesión de Petro

Desde las tres de la tarde de este domingo, se llevó a cabo la posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez, a manos del presidente del Congreso, Roy Barreras, quien brindó unas palabras al nuevo mandatario y delegó a María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, para que le impusiera la banda al líder de ese mismo partido.

A esta ceremonia no solo asistieron diplomáticos con sus comitivas de otros países; invitados populares como un pescador, un recolector de café o una empleada de aseo de las calles de Medellín, si no también artistas como Julián Román, Adriana Lucía y ‘Poncho’ Zuleta.

Este último, reconocido en el mundo del vallenato, fue criticado en redes sociales pues le recordaron que durante las elecciones de primera vuelta, había apoyado al candidato del uribismo, Federico Gutiérrez.

“¿Quién lo invitó?”. “Nuestro querido presidente, Petro. Y hemos venido en nombre de la cultura y del folclor vallenato a respaldar a nuestro presidente que sabemos va a ser un cambio total”, respondió el cantante.

A lo que la mujer que lo intervino le cuestionó: “Poncho, ¿pero usted no había apoyado a ‘Fico’ en primera vuelta?”. “Dios sabe lo que hace”, dijo Zuleta mientras continúa hacia su silla correspondiente.

Por ello, usuarios en redes sociales no se quedaron atrás y lo criticaron al saber que había asistido. “Se volteo la arepa”. “Donde quedó el uribismo”. “Bienvenido al gran acuerdo nacional. Eso es este gobierno, paz y amor”. “Se arrima al árbol que le de más sombra”.

“Me llamo Zuleta Petro”

En otro video que ya cuenta con más de 3 mil me gusta, se ve al cantante decir que él es un colombiano convencido, uribista y trabajador.

Sin embargo, luego dice que irá a la posesión de Gustavo Petro “porque la democracia no evita que ningún colombiano comparta una posición política (...) Los cantantes no tenemos color político. Y hoy en día me llamo Poncho Zuleta Petro”.

Nuevamente internautas no se quedaron sin comentar y respondieron: “Los cantantes vallenatos no tienen color político y empezó diciendo que es uribista”. “¡Falton!”. “Jajajaj grande mi cantante”.