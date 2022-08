Niño le dedica su participación en La Voz Kids a su abuelo que sufre de Alzheimer

En el capítulo de este lunes en La Voz Kids se presentó un pequeño de 11 años llamado Isaac, quien vino desde Pasto al diamante del programa para convencer a los entrenadores con su talento y dedicarle su presentación a su abuelo, quien sufre de Alzheimer.

El chico contó antes de su presentación que es muy aplicado en el colegio y le gusta mucho cantar; sin embargo sufre de bullying en el colegio debido a sus habilidades, lo que le ha dado muy duro, pero que lo ha sabido sortear.

Vea también: La Voz Kids: Encantadora niña, exponente del joropo, pasó y hasta tocó canciones con Nacho

Además ha encontrado un gran apoyo en su familia, quien lo ha impulsado desde niño en sus sueños de ser cantante y una de esas personas es su abuelo, un señor que sufre de Alzheimer y tiene al menor muy triste, pues asegura que su mayor miedo es que él lo olvide.

Llegó la hora de la verdad y el menor subió al escenario a interpretar ‘Vivir así es morir de amor’ de Camilo Sesto con la que cautivó la atención de los tres entrenadores, quienes giraron su silla para tratar de convencerlo de que se fuera a su equipo.

Isaac se mostró muy emocionado por lo logrado y le dedicó su interpretación a su abuelo: “esta presentación va dedicada especialmente a mi abuelo, espero que esta presentación sea lo único que no se borre de tu mente”.

Lea también: Cielo, de La Voz Kids, se quedó sin mamá porque la mujer prefirió la vida nocturna

EL menor también habló con los jurados del tema del bullying y señaló que todo comienza por el autoestima: “si uno no se estima no estima a nadie, no estima a los demás”.

Además, el niño mostró su otro talento y es el de la poesía, recitando unas líneas que le había escrito también a su abuelo; también sorprendió a los entrenadores con su habilidad de cantar en cuatro idiomas diferentes al castellano: francés, italiano, ruso e inglés.

Al final, Isaac se sumó al equipo de Kany García interpretando el éxito de la puertorriqueña ‘Para siempre’ y ella, en agradecimiento, subió al diamante a cantar con el menor esta canción.