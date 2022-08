La Voz Kids: niño reguetonero no conquistó a los entrenadores, pero sí a su compañera del colegio

Milán conquista a una compañera del colegio en La Voz Kids La Voz Kids: niño reguetonero no conquistó a los entrenadores, pero sí a su amiga del colegio / FOTO: Captura de video Caracol televisión

En el capítulo de este lunes en La Voz Kids se vio un momento muy romántico por cuenta de uno de los concursantes, quien resultó tener una gran personalidad para desenvolverse en el escenario, para cantar y para enviarle saludos a sus amigas.

Milán es un pequeño oriundo de Medellín que llegó al diamante con la canción de Daddy Yankee ‘Lo que pasó, pasó' y puso a cantar y bailar a todo el público con su interpretación.

Sin embargo, no logró cautivar a los entrenadores, quienes están en un alto nivel de exigencia, pues ya están terminando de conformar sus equipos y necesitan piezas estratégicas.

Pese a esto, Andrés Cepeda dijo haber quedado emocionado con lo que escuchó y le pidió al niño que le mostrara nuevamente el show, el menor no tuvo problema en volver a interpretar su reguetón.

Pero Milán no solo mostró personalidad para cantar, también para enviarle saludos a una compañerita que vive cerca de su casa, que estudia en el mismo colegio que él y que, según sus palabras, le gusta saludarla cada que puede.

“Hola, Manu”, dijo el menor, Cepeda pensó que era el hermano pero el niño explicó para quién iba su saludo: “es que yo tengo una amiguita que vive cerca de mi casa que se llama Manuela, ella estudia en el mismo colegio que yo y me gusta saludarla cuando la veo y me gustaría que ella me vea en el programa”.

“Eres todo un galán”, le dijo Cepeda para despedirlo y Nacho quiso ayudarlo con un pequeño poema: “yo sé que aprender es mi primera razón de ir a la escuela, pero otra de las razones es poder estrecharle la mano a Manuela”.