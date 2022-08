Con ataúd y lugar de muerte: Jean Carlos Centeno denuncia graves amenazas en su contra

El cantante y compositor, Jean Carlos Centeno, denunció ante los medios una complicada situación que atraviesa en este momento, las constantes amenazas de muerte que está recibiendo a través de WhatsApp.

Lea también: “Instantáneo y sin sufrir”: Jhonny Rivera reveló que quisiera morir como Darío Gómez

Vale la pena resaltar que esta no es la primera vez que el músico es centro de amenazas. Hace un par de meses habló sobre el mismo tema y explicó que tenía un par de hipótesis sobre los posibles responsables.

“Muchas veces se hacen pasar por guerrilleros activos con mando desde la clandestinidad”, fue lo que dijo en su momento. Sin embargo, para este nuevo caso, Centeno aseguró no tener idea de quién podría estar detrás de las amenazas.

“El que amenaza no avisa y la verdad no puedo señalar. No tengo sospecha directa o sincera de quién puede ser. Solo sé que esta amenaza se originó después de haber publicado la agenda de trabajo. Inmediatamente me robaron un pendón gigante que había colocado en mi lanzamiento en Valledupar. Entonces, podría decir que es una persona que no ama lo que hago”, expresó durante una entrevista con Canal 1.

También le puede interesar: El emotivo momento que reunió una vez más a Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

El ataúd y hora de muerte que le ‘cantaron’ a Jean Carlos Centeno

Durante la conversación, el músico contó que recibió un ataúd con el mensaje “aquí no cabe su plata, solo su cuerpo”, además de varios mensajes en los que le piden que sea más humilde con su público.

Al respecto, Centeno explicó que no entendía el porqué del mensaje, puesto que se considera “más persona que artista” y procedió a mostrar en cámara los accesorios que llevaba en las muñecas.

“Esto es de fantasía, pero vale más que todo el oro del mundo porque me lo dio mi esposa. (…) No ando aparentando, no humillo a nadie, no señalo a nadie”, señaló.

Asimismo, reveló que uno de los mensajes dio a entender que quien lo amenaza estuvo en la presentación que realizó en Huila, en donde estuvo a punto de dispararle, y agregó que “en Valledupar será”, a donde tiene previsto llegar.

Finalmente, el músico aseguró que no tiene miedo de morir, pues piensa hacerlo de viejo, y que si alguien intenta arrebatarle la vida o a alguno de sus familiares está “dispuesto a luchar y llegar hasta las últimas instancias”.