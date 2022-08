El emotivo momento que reunió una vez más a Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

Los famosos Carolina Cruz y Lincoln Palomeque sorprendieron a sus seguidores cuando, en 2021, anunciaron la noticia sobre su separación. Desde entonces, la expareja ha trabajado para tener una bonita relación de amistad, sobretodo, por el bienestar de sus dos hijos, Matías y Salvador.

Lea también: Greeicy y Lina Tejeiro sorprenden en redes sociales por gracioso baile en pijama

Por este motivo, son varios los momentos en los que se han dejado ver juntos y compartiendo. Es así como, en una nueva oportunidad, se mostraron mientras estaban con Matías, el mayor, en un momento muy especial y emotivo para los dos.

La ocasión fue el primer día de colegio del menor, que entró a clases este lunes 8 de agosto. Durante este importante paso en la vida de Matías, ambos estuvieron presentes con mucho orgullo y nostalgia en el corazón.

Durante un clip compartido en la cuenta oficial de Instagram de la presentadora, se aprecia como Palomeque tiene en brazos al niño mientras se acerca una profesora para recibirlos. La comunicación se hace en inglés, por lo que se trata de un colegio bilingüe.

“Tengo sentimientos encontrados porque este gordito tiene su primer día de colegio hoy. Así será por los próximos catorce años. Voy a esperarlo por la tarde”, expresó la mujer.

También le puede interesar: ¿Se operó? Por esta foto le preguntan a Claudia Bahamón si se hizo un retoque en la cara

Asimismo, aseguró que sentía mucho “guayabo” por ver lo rápido que estaba creciendo su hijo. Finalmente, el niño se aleja con la profesora y se despide de sus padres.

Mas tarde, la modelo y presentadora realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en donde varios de sus seguidores aprovecharon para preguntarle sobre su relación con el actor.

“¿Cómo me la llevo con Lincoln? Me la llevo y siempre me la voy a llevar muy bien (…) Oigan y es que, además, ¿quién dijo que cuando una pareja se separa tiene que quedar de enemigos? Además, es el papá de mis hijos, escogí un muy buen hombre para que sea el papá de mis hijos”, fueron algunas de las respuestas que dio Cruz.