“Quiere seguidores y usted lo sabe”: Yina Calderón respondió en polémica a Lina Tejeiro

Lina Tejeiro es una las actrices colombianas que se ha dedicado últimamente a las redes sociales, sin dejar de lado su profesión. Además, ha dado mucho de qué hablar por su situación sentimental, en donde últimamente ya se destapó son su nueva pareja, Juan Duque.

Recordemos que cuando estuvo junto al cantante de reggaetón, Andy Rivera, su relación estuvo siempre abierta a la opinión pública desde que comenzaron hasta cuando terminaron. Incluso sus seguidores le preguntaban constantemente una vez terminó la relación pues la veían sufriendo mucho.

Hace poco, en varios videos e historias de Instagram, la actriz comentó que ya superó al cantante y también confirmó que estaba saliendo con el cantante Juan Duque y abrió nuevamente la urna de opiniones, no porque ella quisiera, sino porque sus seguidores no tardan en opinar.

Esta vez, quien sorprendió intrometiendo su opinión en medio de ambas celebridades fue la DJ e influencer, Yina Calderón, que dijo estar opinando por petición de 60 mil seguidores. “La mentira… que es desinteresada, que están enamorados… Y la verdad, que el pelado solo busca seguidores y ella se los está dando. Ese peladito es bien farandulero”, fue la opinión de la mujer.

La actriz no demoró en responderle y le comentó que “yo no voy a caer en ese jueguito de que hable mal de mí y yo le contesto porque esa es la estrategia, venga y hablo mal y la otra me contesta para volvernos noticia”, dijo.

Sin embargo, Yina le contrarrespondió y se despachó nuevamente en contra de ella, diciéndole que está siguiendo el juego pues le está respondiendo. “En primera cuestión ella señala que lo que dice Pedro de Pablo, habla más de Pedro. Nené a mi me pasó, a mí me sacaban tipos netamente por los seguidores y uno de marica se ilusionaba y no se daba cuenta que son una basura, por eso yo no quiero que le pase”, admitió.

Adicionalmente, también contestó que solamente está respondiendo una pregunta de sus seguidores y que lo que piensa es que “el man quiere seguidores y usted lo sabe”. “O tal vez ahora no lo sabe, pero luego lo va a entender, muchos seguidores piensan igual que yo, solamente que yo soy la única que me atrevo a decirlo”, prosiguió.

La DJ insistió en que no quiere que le pase a Lina Tejeiro lo que le pasó a ella. “Dese cuenta, desde que es su novio publicó canción, estrenó canción, sube historias solamente para que al otro día lo nombren en las páginas de chismes. Si la quisiera en serio no la nombra, no hace nada de eso ni estrena canción, ni hace pública la relación porque le interesa es usted, pero bueno esperemos a ver con el tiempo quien tenía la razón”, dijo.