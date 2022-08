Ahora por abuso sexual: Carlos Feria se defiende de nuevas acusaciones con su hija

En una nueva oportunidad, Carlos Feria ha vuelto a generar reacciones de desaprobación e indignación entre los usuarios de redes sociales. Luego de que saliera a la luz un video en el que se ve como arremete de manera violenta contra su esposa y el escándalo sobre el maltrato infantil contra su hija, esta vez es acusado de tocar indebidamente a la menor.

La polémica por el trato que Feria tiene con su hija Salomé comenzó por una serie de videos que el creador de contenido subió a sus redes, en los que aparecía haciéndole bromas pesadas a la niña, situaciones que muchos consideraron como inadecuadas y violentas.

El tema fue de tal magnitud que, incluso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) estuvo involucrado y visitaron a la pareja para asegurarse de que todo estaba en orden. Luego de lo ocurrido, Feria y su esposa, Adri Latina, salieron a disculparse públicamente y aseguraron que no volverían a usar a su hija para los videos.

Sin embargo, el tema continuó y, por un nuevo video que Feria publicó con Salomé, cientos de personas lo acusan, esta vez, por poner incómoda a la menor y tocar una zona vulnerable.

“Fíjense cómo el cuerpo de esta niña habla en ese momento. Yo no sé por qué él la está tocando en una zona bastante baja. No sé si alcance a ser íntima, pero está muy cerca y la incomodidad de ella es notable, solo vean cómo comienza a bajar su manita y coge la de su papá como quitándola”, expresó en un video subido a Tik Tok, Adrián Salama, psicólogo mexicano.

La acción de Feria también fue juzgada por otras figuras públicas, como Nicolás Arrieta, quien invitó a las personas que guardaron o descargaron el video original de que lo denunciaran ante las autoridades.

La respuesta de Carlos Feria sobre el video en el que “toca a su hija” en una zona íntima

Ante los constantes comentarios de los colombianos, Feria no aguantó y publicó una serie de videos, seis partes en total, defendiéndose y asegurando que su vida “se volvió un infierno”.

“¡Esto no va más! Esto me parece una m… y una falta de respeto. No sé qué les pasa a las personas que están subiendo esto. Piensen un poco y utilicen al menos una neurona. Sí, tuve errores como esposo, pero como papá soy excelente. Yo amo a mi hija, así que dejen de malinterpretar los videos porque nunca la tocaría. ¿Ahora van a decir que soy un violador? ¡Cojan oficio, hijue…!”, fueron las palabras de Feria, quien aparece llorando y evidentemente alterado.

Sin embargo, pese a las explicaciones que dio, los comentarios se inundaron de personas reprochando su comportamiento y poniendo en duda sus argumentos.

“Creo que te echaste poca agua en los ojos”, “¿Entonces por qué borró el video?”, “Si te pones a trabajar de actor, te quedaría genial”, son algunos de ellos.