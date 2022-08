Will Smith ‘apareció’ en Lima, Perú y mucho más joven, ¿era un imitador?

will smith imitador de peru will smith imitador de peru

Will Smith ha sido tendencia en toda internet por haber golpeado al frente de todo el mundo a Chris Rock en los Oscar. A pesar de que ya han pasado varios meses del incidente y Will se ha disculpado, parece que no le perdonan tremendo acto. Smith afirmó que trató de hablar en varias oportunidades con Chris, pero él no ha querido contestar. Ahora el actor y cantante ha aparecido en Lima, Perú, ¿qué hace allá?

No se trata del actor real en realidad, sino de un imitador con un parecido que asusta. Se trata de Yashual Eduardo Ávila Abello de 30 años, quien aprovechó su físico para vestirme como Will en el ‘El príncipe del rap en Bel-Air’, cuando fueron sus años más dorados. Obviamente, los ciudadanos y turistas, sobre todo, paran para tomarse una foto con él.

Yashual aprovecha la oportunidad para ganarse la vida de esta forma. Ya cuenta con más de 46 mil seguidores en TikTok, en donde se ha podido evidenciar que constantemente está en eventos y contenidos, haciendo su papel de ‘Doble oficial de Will Smith’ en Perú, a pesar de ser venezolano. No se sabe si el actor real sabe de su existencia, pero por lo que comparte constantemente, se evidencia lo bien que le va como doble del famoso.

“Felicidades, estás llegando arriba poco a poco, no cambies tu forma de ser que la gente te quiere y eres el favorito, no lo defraudes” “acabo de verte en moloko pódcast. Eres genial” “hola, buenas noches, admiro mucho tu parecido de niño, siempre fue fan del príncipe del rap y la verdad me traes muchos recuerdos nostálgicos de mí” “El Will Smith Venezolano. Si te vas a California o a Orlando Park harías mucho dinero brother” son algunos de los comentarios.