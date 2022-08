“Empiezo a pensar que no son justos”: Critican a jurados de ‘La Voz Kids’ por no pasar a niño talentoso

‘La Voz Kids’ es una de los programas más queridos de la televisión colombiana, pues ver los talentos del país, sobre todo de los niños, que encanta a todos en casa. Dicho programa le da esperanza a todos los niños que suelen soñar con ser grandes cantantes y porque no, desarrollar otros talentos como la actuación, en donde generalmente también se destacan los colombianos que tocan este escenario.

Lea también: Amor puro: sorprendieron a su compañera pagándole un viaje porque no tenía plata

A pesar de que todos los niños tienen un talento especial para la música, no todos pueden pasar a concursar. Sin embargo, los fanáticos del programa están un poco molestos, porque Ian llegó cantando una canción de Julio Jaramillo y la verdad es que el niño tenía mucho talento, pero al final, ninguno de los jurados se volteó, algunos suponen que porque ya tenían una voz parecida a la de él en su equipo.

Pero los televidentes no le perdonaron a los jurados que no se hayan volteado y empezaron a criticarlos en redes sociales “Si dejan ir a este ruiseñor... empiezo a pensar que no son justos” “Ian, la influencia de su familia, en su mayoría, artistas, es muy notorio. Es así como se forma un artista y se forja su carrera musical. Con estudio, disciplina y constancia. Nadie se giró y se perdieron de un grande” “tienen mucho huevo si no se voltean” “¿de verdad? Jajajajaja este niño cantó mejor que la niñita gritona que salió antes”

Lea también: ¿En quiebra?: Mateo Carvajal tiene los calzoncillos rotos

Es entendible completamente que las personas siempre tengan concursantes preferidos, pero al final, quienes conocen de música son los mismos jurados. Además, todos los niños tienen un talento especial, por eso hay que entender que no se tiene porque compararlos, sobre todo cuando cada uno tiene la profunda ilusión de poder entrar al concurso, y por supuesto, todo para lograrlo.