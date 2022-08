Valkyria, ganadora de El Desafío The Box, aclara, por fin, si tiene esposo o esposa

Valkyria, ganadora del Desafío The Box Tomada de Instagram

Valkyria fue la gran ganadora de la temporada Desafío The Box 2022. La participante se destacó no solo por dar el nivel necesario físicamente, sino porque su personalidad era muy dulce, siempre trató de ser muy solidaria con sus compañeros y mantuvo la mente tan fresca, que pudo mantenerse tranquila, incluso en los momentos más difíciles. Pero Valkyria tiene otra vida mucho más personal fuera de las cámaras y ha tenido que aclarar ciertas cosas íntimas de una vez por todas.

A través de sus redes sociales, la excompetidora ha aprovechado para dar algunos tips para las personas que quieren iniciar en su camino más fit, incluso, sacando un pequeño taller para esto mismo. Pero más allá de su vida profesional y el nuevo box que abrirá para el público y para darle empleo a más personas, muchos han querido saber sobre el matrimonio de Andrea y ella por fin decidió responder.

A Andrea le han preguntado ya varias veces si ella es una mujer transgénero, pero lo cierto, es que solamente es una mujer con medidas a las que las personas no están acostumbradas y que, por supuesto, no tiene nada de malo.

Ahora han querido saber si su pareja permanente es un hombre o una mujer, y a pesar de que ella es muy privada con ese tipo de temas, tuvo que responder ante la presión de las personas en redes sociales:

“Oigan, he visto que ha habido mucho revuelo por esto de mi esposo. Que si es esposo, que si es esposa. Me parece muy chistoso que gasten tiempo de su vida haciendo videos sobre: ‘¡Se sabe quién es el esposo de ‘Valkyria’!’, e inventan tantas cosas tan chistosas. Para poder darles información confiable para que hagan sus videos sobre mi vida personal, quiero hacer la claridad de que mi esposo no es ingeniero industrial, él es programador de software y está haciendo una maestría en inteligencia artificial” dijo Andrea de forma cómica.